Aliou Cissé répond à Matar Bâ : « Le Sénégal peut gagner la CAN, mais il y'a aussi d'autres équipes... »

Matar Bâ, le ministre des sports sénégalais, avait profité de la victoire du Sénégal sur la Namibie (4-1), samedi dernier, pour décrypter le jeu des Lions et rappeler au sélectionneur Aliou Cissé les objectifs qui lui ont été assignés : Gagner la CAN et se qualifier à la Coupe du monde. À la suite de cette déclaration, le principal intéressé n'a pas tardé à réagir : "Le Sénégal peut gagner la CAN, mais il y'a aussi d'autres équipes", a lancé Cissé qui semble dire que rien ne se fera d'un claquement de doigt, dans cette course au sacre continental...