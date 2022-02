Aliou Cissé parle du Burkina Faso : « L’histoire entre les deux pays montre que le Burkina n’a jamais été un adversaire facile à manier »

Parlant de son adversaire en demi-finale, Aliou Cissé montre qu’il voue un respect au Burkina Faso. En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur des Lions a donné son avis sur cette équipe des Étalons qui ont éliminé de super favoris de la Can.



« C’est une très belle équipe qui nous attend demain. Elle a tenu tête au champion en titre. Nous avons un plan. Et nous voulons rester dans ce plan que nous travaillons. L’histoire entre les deux pays montre que le Burkina n’a jamais été un adversaire facile à manier, un adversaire facile à battre. Nous allons vers un gros match. Ce sont ces genres de matches qui nous ont fait venir ici. C’est des moments qu’on a envie de vivre quand on est entraîneur ou footballeur. À nous de rester concentré d'avoir une concentration collective », souligne Cissé.