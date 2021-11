Aliou Cissé explique comment il a convaincu Pape Gueye : « On ne court plus derrière les joueurs… »

Apres moult tractations et longue attente de la part du public sénégalais, Pape Alassane Gueye (22 ans), le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a été finalement convoqué en équipe nationale du Sénégal.



Revenant sur les conditions de sa venue, Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions reconnaitra qu’il y a eu une longue démarche qui a abouti à sa convocation.



Toutefois, s’il s’est réjoui de l’apport que le jeune phocéen pourrait apporter dans l’entrejeu, il précisera : « On ne court plus derrière les joueurs… »



Cissé ajoutera que Pape devra se battre sur le terrain pour prouver sa valeur et gagner sa place de titulaire.