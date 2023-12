Aliou Cissé : « Nous sommes sûrs de récupérer Gana, Boulaye et Nampalys avant de partir du Sénégal »

Malgré l’incertitude qui plane autour de certains joueurs sénégalais blessés à quelques deux semaines de la 34eme édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), Aliou Cissé reste positif. Cette situation concerne des Lions comme Nampalys Mendy, Boulaye Dia ou encore Idrissa Gana Gueye et Youssouf Sabaly qui ont été retenus sur la liste de joueurs choisis pour la CAN (13 janvier au 11 février.) « Nous sommes sûrs de récupérer Gana, Boulaye et Nampalys avant de partir du Sénégal » a promis Aliou Cissé au moment de faire le point sur ces cas précis. L’espoir est donc permis à deux semaines du premier match des Lions, le 15 janvier 2024 contre la Gambie.