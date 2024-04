Aliou Cissé : « Le Sénégal est capable de gagner la Coupe du Monde… »

Aliou Cissé s'est prononcé sur son avenir et ses ambitions à court terme, lors d'une interview avec Rmc Sport au cours de laquelle il a discuté de ses objectifs futurs avec l'équipe nationale du Sénégal, suite à leur échec retentissant lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le tacticien a déclaré qu'il visait un deuxième sacre du Sénégal sur la scène continentale tout en déclarant que l’équipe nationale de football du Sénégal peut bel et bien remporter une Coupe du monde à l’avenir.



« Entre réaliser une performance exceptionnelle lors de la prochaine Coupe d'Afrique et remporter la CAN 2025, je choisirais de gagner la CAN, car c'est une compétition spéciale. Même si gagner une Coupe du Monde est également un accomplissement remarquable, la CAN a une signification particulière. Maintenant, je sais que le Sénégal a la capacité de remporter la Coupe du Monde, c'est évident. Avec la génération de joueurs que nous avons, notre objectif est de nous qualifier pour la prochaine CAN et de remporter ce trophée qui nous a échappé en Côte d'Ivoire. »



Bien que son seul et unique objectif actuel soit de remporter la CAN 2025 au Maroc, Aliou Cissé estime avoir un avenir prometteur qui l'attend, notamment en tant qu'entraîneur d'un club. « Entraîner une équipe à l'étranger ? Pourquoi pas ? Pour le moment, je suis avec le Sénégal, mais les opportunités ne manquent pas pour partir (...). Je suis satisfait de ma position avec le Sénégal, où des objectifs très importants nous ont été assignés (...). Entraîner un club serait une nouvelle expérience. Cela pourrait démontrer ce dont je suis capable." a déclaré le tacticien.