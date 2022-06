Aliou Cissé : « Le Casa Sports a la chance d'avoir une matière première, une base affective autour de Allez Casa »

« J'ai travaillé pendant deux ou trois ans en tant que manager du Casa Sports. Je félicite Seydou Sané (président Casa Sports) pour tout le travail qu'il a abattu. Il faut aussi féliciter Ansou Diadhiou (entraîneur Casa Sports). Aujourd'hui, il est champion du Sénégal, parce qu'il a bien travaillé. On lui a donné du temps. Je rappelle que les entraîneurs ne sont pas des magiciens. Le Casa Sports va se présenter en compétition africaine l'année prochaine. Des fois, c'est trop compliqué pour les clubs champions du Sénégal d'exister en Afrique. Pour réussir, il faut un financement et des sponsors. En 2014, je disais que le Casa Sports pouvait être au même niveau que TP Mazembé et Al Ahly. Il y a moyen de constituer un grand club africain. Le Casa Sports a la chance d'avoir une matière première, une base affective autour de Allez Casa ».