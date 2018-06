Aliou Cissé : "Kara Mbodj n’est plus blessé. Il est apte et en état de jouer"

Aliou Cissé a évoqué la forme de Kara Mbodj à la veille de l’entrée en lice de l’équipe nationale du Sénégal en Coupe du monde face à la Pologne (mardi, 15h GMT). Le sélectionneur des Lions a estimé que le joueur d’Anderlecht "reste apte à jouer" le premier match."Kara Mbodj n’est plus blessé. S’il est là, c’est parce qu’il est apte à jouer. J’ai convoqué 23 joueurs et parmi les 23, tout le monde est susceptible de commencer. Kara (Mbodj) fait partie des joueurs qui sont susceptibles de commencer. C’est un garçon qui joue un rôle important. Il fait partie du groupe qui a qualifié le Sénégal à la coupe du monde. Il a travaillé très dur pendant 4 ou 5 mois pour être là. Il peut commencer comme il peut entrer en cours de jeu, comme d’ailleurs la plupart des joueurs qui sont là. Nous avons un groupe homogène et tout le monde peut jouer", a rappelé le coach des Lions, en conférence de presse de veille de match.L’ancien joueur de Diambars s’était blessé au genou. Après une longue convalescence, le défenseur sénégalais a participé au match amical de préparation face à la Croatie (1-2).