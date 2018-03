Aliou Cissé : "J'ai choisi cette équipe qui a joué aujourd'hui pour donner plus de temps de jeu à certains joueurs"

En conférence de presse d’après match, le sélectionneur de l'équipe nationale est revenu sur son choix tactique d'aujourd'hui.

Parlant des joueurs qui ont débuté et qui ont n'ont rien à voir avec les cadres, Aliou Cissé de dire : "Ceci est une équipe. Chacun mérite d'avoir du temps de jeu. J’ai convoqué 30 joueurs. Cela sert à quoi si on convoque 30 joueurs si on ne leur donne pas du temps de jeu ? Y a des garçons qui, depuis deux ans, n’ont pas eu de temps de jeu conséquent. J'ai choisi de faire jouer cette équipe là pour permettre à certains joueurs d'avoir plus de temps de jeu. Beaucoup sont ici depuis des années mais ils n'ont jamais eu assez de temps de jeu. C'était l'occasion de les faire jouer et de tester certains d'entre eux. Cette équipe a joué contre l'Ouzbékistan et une autre jouera contre la Bosnie. C'est une équipe qui tourne pour que les joueurs puissent avoir le maximum de temps de jeu pour s'exprimer sur le terrain".