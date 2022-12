Aliou Cissé : « Ce n’est pas un problème de système… Les erreurs se paient cash ! »

Quelque peu critiqué sur sa gestion du match contre l’Angleterre, le sélectionneur des Lions estime que la rencontre ne s’est pas jouée sur une histoire de tactique mais plutôt sur des erreurs individuelles…

« Ce n’est pas un problème de système. On a montré lors de la dernière CAN qu’on était capable d’aller jusqu’en finale sans être inquiété derrière. Ce qui est valable en Coupe d’Afrique ne l’est pas au Mondial. Les erreurs se paient cash. On est en Coupe du monde, et ce sont les meilleurs qui sont là. Le Sénégal était 18ème au classement FIFA. En face de nous, il y avait une équipe classée 5ème au niveau mondial », a-t-il rappelé en conférence de presse.

À l’instar de ces joueurs, il a reconnu l’écart de niveau entre les deux équipes qui s’affrontaient ce soir au Al Bayt stadium.

« On a pris les buts sur des erreurs techniques. Quand vous perdez des ballons dans certains endroits du terrain, ça paie cash. Quand vous perdez certains ballons, surtout en face de garçons comme Kane, Foden, Saka…, ça ne pardonne pas. Le haut niveau, ce sont de petits détails! »