Aliou Cissé : « Avec l’expérience collective, on arrive à gagner partout… »

Depuis son arrivée sur le banc de l’équipe nationale du Sénégal le 04 mars 2015, Aliou Cissé n’a jamais perdu un match lors de la phase des éliminatoires (CAN et coupe du monde compris) des statistiques qui ont été confirmées par la dernière victoire du Sénégal 3-1 sur la Namibie.



Une victoire qui qualifie son équipe aux barrages de la coupe du monde Qatar 2022. En conférence de presse d’après-match, le technicien sénégalais estime « qu'avec l’expérience collective on arrive à gagner partout… »