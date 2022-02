Aliou Cissé : « On la tient cette coupe capricieuse. Heureux de l'avoir conquis »

Connu pour son calme et sa sérénité, le sélectionneur des Lions du Sénégal s'est déchaîné après le coup de sifflet final de l'arbitre qui donne la victoire au Sénégal. Aliou Cissé a sautillé et remercié le public et ovationné par l'Afrique.



Face aux journalistes, il se lâche : « On la tient cette coupe. Elle est capricieuse. On a réussi à la charmer et elle est tombée. Heureux de l’avoir conquis. C’est un travail d’équipe. Beaucoup de gens ne croyaient pas en nous au début, mais nous l'avons fait. Nous l’avons amadouée ce soir. C’est la mentalité de toute la jeunesse africaine. C’est la fierté d’un fils de la nation. Accueillir cette génération est un devoir. Nous donnons rendez-vous aux supporters demain à Dakar pour fêter », s'est il empressé de dire.