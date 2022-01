Aliou Cissé : « On a manqué d'impact, de lucidité. On n'a pas été assez propre dans l'utilisation du ballon »

C'est un Aliou Cissé à la fois résigné et désabusé qu'on a vu ce vendredi à la conférence de presse d'après-match. Revenant sur la prestation de ses joueurs, il a constaté avec froideur : "On a manqué d'impact, de lucidité, on n'a pas été assez propre dans l'utilisation du ballon!"



Un match pour le moins décevant de la part des Lions dont certains cadres manquent encore à l'appel de la tanière, infectés quils sont par la Covid-19...