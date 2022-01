Aliou Cissé : « Nos supporters sont en droit de demander plus ! »

Pas totalement satisfait de la production de ses joueurs au sortir d'un match nul (0-0) contre le Malawi, Aliou Cissé comprend la frustration des supporters des lions.



« Nos supporters sont en droit de demander plus », a déclaré le sélectionneur national qui demande plus de patience et de compréhension à l'endroit de l'équipe.



Malgré le fait qu'il ait retrouvé ses joueurs cadres, il faudra du temps avant que les automatismes et autres mécanismes ne se remettent en place...