Aliou Cissé : « Le président de la République ne nous a mis aucune pression ! »

Certes, le message du chef de l'État sénégalais, Macky Sall, a été clair lors de la cérémonie de remise du drapeau aux Lions, avant le démarrage de la CAN 2022 : "nous voulons la Coupe..." Mais, Aliou Cissé a tout de même tenu à préciser que "le président de la République ne nous a mis aucune pression !" Si les ambitions sont bel et bien là et les objectifs assignés, très précis, le technicien sénégalais tient à avancer avec sérénité...