Aliou Cissé : « Il faut qu'on soit beaucoup plus 'tueur' lors des matches décisifs... »

Éliminés plusieurs fois sur le fil lors des rencontres décisives, notamment à l’occasion de la dernière finale de la CAN 2019, le Sénégal peine à faire preuve d’efficacité et de réalisme. Un constat que partage le coach sénégalais Aliou Cissé qui a invité ses joueurs à plus d’altruisme et de sang froid dans le dernier geste. « Il faut qu'on soit beaucoup plus "tueur" lors des matches décisifs...



Lors de la dernière coupe d’Afrique, les Lions avaient été battus à deux reprises par l’Algérie en phase de poules et en finale, sur la marque d’un but à zéro.