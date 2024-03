Alexandre Mapal Sambou, SG JPS : « Patriotes, évitons de répondre aux coups du pied de l’âne »

Le secrétaire général de la jeunesse patriotique du Sénégal n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour botter en touche les accusations dont-ils font l’objet. Face à la presse ce dimanche, l’ancien syndicaliste à l’UGB révèle, « je rappelle que la veille, on avait échos d’une tentative de sabotage du rassemblement. Nous avions appelé nos militants et sympathisants à répondre présent au rassemblement initié par le FDD » fait-il savoir.







Ainsi, il rembobine « nous n’avons pas le temps de répondre à certaines provocations. Patriotes, évitons de répondre aux coups de l’âne. Nous vous demandons de participer à toutes les manifestations pacifiques »







Cependant, sans indexer du doigt, le jeune responsable du parti Pastef renseigne qu’ « il y a des gens qui veulent créer une bipolarisation et une dualité pour vivre. Heureusement nous patriotes, l’avons compris. Dans les températures normales de la chaleur, kouné khame nga kouye sa baay. Ce ne sont pas des complots ficelés qui vont nous faire dévier de notre trajectoire politique » conclut-il.