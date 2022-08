Al Mountakha à Abdoulaye Wade : « Maggùm Rew la, Maggùm Taalibé la… en tant que fils, nous avons un devoir envers lui… »

C’est un message de reconnaissance que le Khalife général des mourides a lancé à l’endroit de l’ancien président Abdoulaye Wade. Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké, à Touba, a reçu la délégation dépêchée par l’ancien président sénégalais dans le cadre de leur tournée dans les familles religieuses. Devant les parlementaires, le patriarche de Darou Minam a reçu le message de Me Wade ainsi que celui de Karim Wade qui lui a même annoncé sa candidature pour les élections présidentielles de 2024.



Après des prières pour son retour, le Khalife a fait quelques témoignages sur le secrétaire général national du Pds. « C’est un talibé et un aîné dans la Tarikha… En tant que fils, nous avons un devoir à accomplir envers lui… », a lancé Serigne Mountakha Mbacké assurant qu’il accomplira son devoir et son rôle face à l’ancien président Wade qui, selon lui, a beaucoup fait pour le mouridisme.



Le Khalife formulera des prières à l'endroit des parlementaires présents et de la délégation avec à sa tête, Mamadou Lamine Thiam. Des prières ont aussi été formulées par le khalife pour la paix et la stabilité dans le pays.