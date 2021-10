Aïssata Tall Sall sur les tensions diplomatiques entre la France et le Mali : « Nous comprenons le droit pour une souveraineté sécuritaire du Mali, mais ces questions doivent être partagées… »

Présidant le lancement du Forum international sur la paix et la sécurité qui en est à sa 7e édition, le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur n’a pas trouvé un meilleur endroit pour se prononcer sur les questions d’actualité.



En effet, Me Aïssata Tall Sall est revenue, au cours de son face à face avec la presse, sur la situation au Mali. Une situation qui préoccupe selon la responsable de la diplomatie sénégalaise. « Nous sommes tous préoccupés par cette situation entre la France et la le Mali. Il est vrai que nous devons comprendre le droit pour le Mali, d’avoir sa souveraineté sécuritaire. Mais il ne faut pas oublier que cette question de sécurité doit être partagée, non seulement avec la France ou avec le Sénégal, mais avec tous les partenaires engagés dans la résolution de ces questions », a souligné Me Aïssata Tall Sall.



En définitive, le ministre des affaires étrangères soucieuse de cette crise diplomatique entre le Mali et la France depuis quelques jours, ajoute : « La chose que nous avons déplorée, c’est que nous n’ayons pas discuté pour aboutir à des solutions concrètes pour faire face aux enjeux sécuritaires menaçants... »