Air Sénégal : Si le ridicule tuait...

Suite à notre article d'hier relatant les ennuis techniques d'un vol d'air Sénégal, obligé d'atterrir en urgence à Agadir au Maroc, la direction de la compagnie a cru bon de sortir ce lundi 19 décembre 2022 un communiqué pour livrer sa version des faits. Mais disons le tout de suite : Air Sénégal S.A a raté une belle occasion de se taire. Non content de nous servir l'un des communiqués les plus laconiques de l'histoire de l'aviation, le Directeur Fall s'est aussi permis de nous prendre pour des indiens de la réserve en voulant nous faire croire que le vol a été dérouté sur Agadir pour des "raisons médicales". La ficelle est trop grosse pour passer au travers de la raison critique. Plus de 24 heures d'attente dans un aéroport où l'on a atteri en urgence pour "évacuer" un passager mal en point, il faut être vraiment Air Sénégal pour reussir une telle prouesse. Certes le pavillon sénégalais est depuis un certain temps dans une longue zone de turbulences, mais cela ne donne pas le droit à ses administrateurs de prendre les enfants du bon Dieu que nous sommes pour des canards sauvages. Les passagers de ce vol qui ont embarqué hier dimanche vers 22h, à bord d'un autre airbus pour rallier Dakar, doivent être en train de rire sous cape après avoir pris connaissance de ce communiqué de Air Sénégal.