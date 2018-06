Air Sénégal S.A. : les précisions du ministère à la suite de la sortie d’acteurs publics

Le ministère en charge du Transport aérien s’est fendu d’un communiqué pour répondre aux acteurs du sous-secteur qui fustigeaient « les options du Sénégal dans la mise en place de la nouvelle compagnie aérienne, Air Sénégal S.A., notamment, sur le choix de la flotte, son mode d’acquisition, sur la gouvernance et la stratégie de développement ». Selon la note du ministère dirigé par Maimouna Ndoye Seck, « ces déclarations sont caractérisées par de graves erreurs d’appréciations ».

En effet lit-on sur la note, « afin de mettre un terme à la longue série de disparitions des compagnies aériennes au Sénégal, il a été décidé de confier à un cabinet de renommée internationale, Seabury, la mission de mener une étude complète sur les options stratégiques pour la mise en place d’une compagnie aérienne forte et pérenne. Cette étude conduite sur une année, sous la supervision d’un comité de pilotage composé d’experts sénégalais de haut niveau, a débouché sur plusieurs recommandations portant sur la flotte, le financement et les partenariats potentiels ».

Le rapport final de l’étude a fait ressortir ,selon la même source, les options fortes que sont sur la flotte, l’utilisation de l’ATR 72-600 pour le domestique et le voisinage, de l’A319 ou du B737-700 pour les moyens courriers et de l’A330 ou du B787 pour le long courrier ;sur le financement, l’option d’achat est clairement plus fiable à long terme et plus rentable économiquement, mais nécessite de lever plus de fonds à court terme; sur le partenariat, la nécessité de nouer des alliances avec une compagnie de dimension mondiale.

Ce qui fait dire au ministère de tutelle que le Plan d’actions, en cours de mise en œuvre par la compagnie Air Sénégal S.A., respecte scrupuleusement les recommandations et orientations issues de l’étude du Cabinet Seabury, telles que validées par le Gouvernement. Et invite les acteurs à se rapprocher du ministère afin de recueillir les bonnes informations relatives à la mise en place de notre compagnie nationale.