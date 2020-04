Aide alimentaire : Les forces de défense et de sécurité impliquées pour la transparence du processus.

Le stock des 100.000 tonnes de riz exposé au niveau du hangar de la plateforme logistique du Port autonome de Dakar a reçu la visite de la presse. Le ministère du développement communautaire et de l'équite sociale a voulu jouer la carte de la transparence sur la disponibilité du riz en quantité suffisante pour l'aide alimentaire destinée aux familles vulnérables du pays en ce contexte de Covid-19. Les forces de défense et de sécurité sont impliquées pour une meilleure distribution. Elles ont mis sur la circulation des moyens matériels pour l'acheminement des vivres de résilience dans la plus grande transparence.