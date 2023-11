Aïda Mbodji, membre conférence leaders de YAW : « Je n’imagine pas que la Cour Suprême contredit le juge Sabassy Faye »

Membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, Aïda Mbodji, enfile sa tunique d'ancien commis de l’Etat pour lancer une alerte.



« Notre rencontre n’est autre qu’une occasion pour alerter et prévenir la gravité de la situation. On ne doit pas accepter que le Président Macky Sall soit la clé de voûte des institutions. Il a persécuté partout Ousmane Sonko. Je suis dans une situation d’alerte et de veille. Je n’imagine pas que la Cour Suprême contredise le juge Sabassy Faye » prévient l’ancienne ministre de la Femme sous l’ère Wade.