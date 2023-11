Ahmed Aïdara : « Il y a des clubs qui pensent que le foot Sénégalais leur appartient ! »

Le député-maire de Guédiawaye n’a pas mâché ses mots au moment de se prononcer sur la situation actuelle du football local sénégalais. Après le feuilleton entre la ligue Sénégalais de football professionnel et les clubs Génération Foot et Diambars qui ont frôlé la rétrogradation en nationale 1, et les incidents interclubs qui ont émaillé la saison dernière, il est temps de siffler la fin de la récréation. D’après Mr Aïdara. « Il y a des clubs qui pensent que le foot Sénégalais leur appartient » a-t-il dénoncé sur ton ferme. Poursuivant, il fera comprendre au ministre des sports Lat Diop que tous les clubs doivent être traités d’égale dignité.