Agropole Sud / Pour la relance des chaînes de valeur de la Casamance ( El Hadj Djily Mbaye Lô, coordonnateur national)

En préparatif du lancement des travaux du module central de l’Agropole Sud, le coordonnateur national des Agropoles a tenu à présenter les contours de ce projet phare du président de la République qui est un des éléments essentiel du plan Sénégal Emergent.



« Ce projet c’est d’abord la mise en place d'infrastructures agro-industrielles. Notamment la mise en place de 9 parcs industriels. Il y a le module central d’Adéane, trois modules régionaux et cinq plateformes départementales », dira El Hadj Djily Mbaye Lô, avant d’ajouter que « c’est un des 27 projets phares du plan Sénégal émergent. L'objectif global de ce vaste projet étant de contribuer à la transformation structurelle de notre économie ; de contribuer à la réduction du déficit de la balance commerciale. En 2019, il était de plus de 2 milliards du fait que nous importons beaucoup de produits et nous en exportons très peu. Le taux de transformation de nos produits agricoles est de 13% ; cela contribue à la résorption du chômage des jeunes. C’est 14.500 emplois directs qui seront créés et 35.000 emplois indirects avec un impact qui va toucher l’ensemble des populations à peu près 2 millions de personnes », explique toujours le coordinateur.