Agriculture, industrialisation et emploi : La vision de Thione Niang, président du mouvement « Jeuf Jotna » !

Créée en 2009 par Thione Niang « Give1project » n’est pas la seule initiative de Thione Niang. Il est vrai que c’est une organisation mondiale qui promeut le leadership mondial et l'entrepreneuriat des jeunes à travers ses centres d'incubation, l'autonomisation des femmes et ses programmes de leadership mondial. Mais le candidat à la prochaine présidentielle a bien une vision pour l’agriculture et l’industrialisation. L'initiateur de « JeufZone Farms » (Les Fermes JeufZone ) qui va répondre aux besoins agricoles de l'Afrique, ambitionne de faire une production, une commercialisation, une distribution et une conservation des produits agricoles, avec une priorité donnée aux produits locaux. Thione s'efforce d'attirer les jeunes vers l'agriculture afin de contribuer à créer des emplois et d'assurer la sécurité alimentaire et l'autosuffisance alimentaire en Afrique, sous la direction de jeunes Africains. Pour cela, le candidat déclaré, dans cet entretien avec Dakaractu, dit se mettre déjà en action.











Cheikh S FALL