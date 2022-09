Agriculture/Filière banane : trois questions à Mohamed Mangane, opérateur économique à Tamba et membre de CORPROBAT.

1- Quelles sont les réalisations du président Macky Sall sur la Filière Banane ?



Le projet, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, porte sur la Filière Banane. Le président de la République, lors de sa tournée économique, avait promis d'appuyer la Filière Banane. Au début, c'était un montant de 2 milliards 500, et par la suite, avec quelques imprévus, le montant s'est élevé à 3 milliards 500. Nous pouvons dire que c'est une satisfaction. Grâce au président de la Fédération Mamadou Omar Sall, l'État a apporté un soutien financier et matériel pour la réalisation de ce projet. Au nom de tous les agriculteurs, j'exprime ma gratitude.



2- L'agriculture est un facteur important pour le développement du pays, comme vous l'avez souligné. L'implication des acteurs agricoles dans les décisions de l'État est primordiale, selon vous. Comment expliquez-vous ce raisonnement ?



Nous sommes tous d'abord des citoyens Sénégalais, et si nous consacrons notre vie sur ce secteur, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi. C'est notre destin. Les agriculteurs, quel que soit le domaine agricole (arachide, maïs, mil, tomate...) sans exception, souhaitent qu'on les implique dans certaines prises de décisions de l'État, afin d'apporter leurs avis et suggestions. Le secteur agricole, pour ne pas exagérer, est primordial pour le développement de notre pays. Avoir de l'auto-suffisance sur les produits que nous consommons. En tant que Sénégalais, nous faisons cette demande auprès du Chef de l'État. Nous voulons que les agriculteurs forment une union. Cela permettra de discuter avec le Président de la République. Ainsi, chacun de nous pourra lui donner son business-plan, c'est-à-dire chacun, selon son domaine de culture, fera ses demandes quant à ses besoins en matériel, en finance et en produit. C'est ça qui va développer le pays.



3- Pour finir, quel message lancez-vous au président de la République ?



Je fais un appel solennel au président Macky Sall. Je milite pour un dialogue national. Tous citoyens confondus (khalifs généraux, chefs de coutume, société civile, presse) doivent discuter avec le Président de la République pour que ce dernier appelle l'opposition à venir travailler avec le régime pour un Sénégal meilleur. Ensemble, nous pourrons bâtir un Sénégal dans la paix et la rigueur, sans violence. Si nous interrogeons l'histoire, nous verrons que des moments tendus s'étaient produits comme le cas de Senghor et Mamadou Dia ; Abdou Diouf et Me Wade ; Abdoulaye Wade et Idrissa Seck etc... Nous voulons que cela ne se produise plus. Car seule l'union fait la force. Pour un pays stable sans chaos, nous souhaitons cela...