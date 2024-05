Agriculture/ Dette aux privés stockeurs: « sur 40 milliards de francs CFA, 37 ont été payés » (opérateurs)

Lors d’une rencontre ce mardi avec la tutelle, les Opérateurs privés stockeurs (Ops) ont salué les efforts du gouvernement sur la dette qui leur est due. « Sur les 40 milliards 800 millions de dette, le gouvernement payé 37 milliards, soit un reliquat de 3 milliards 800 millions à vider ce mardi » ont-ils signifié devant les confrères de Sud Quotidien que sur cette dette, Modou Fall, président de la Fédération nationale des organismes privés stockeurs et transporteurs (Fnops/T) se dit satisfait du respect des engagements pris par le premier ministre. « Nous sommes vraiment contents de voir que les instructions du Premier ministre sont en train d’être respectées à la lettre. Car, 37 milliards sont déjà reste que 3 milliards 800 millions. Et les autorités avaient donné des instructions pour que le reste soit versé au Trésor au plus tard le mardi (hier). Donc, nous sommes vraiment rassurés par les dispositions prises par le gouvernement ».