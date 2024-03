Agression violente sur MNF : Retour sur une scène d'un acte barbare sur la patronne de la 7Tv

Vendredi dernier, les Sénégalais se sont réveillés en apprenant l'agression "lâche et barbare" de la Présidente-directrice générale de 7Tv. Maimouna Ndour Faye, qui venait de finir une émission, a échappé de peu à une "tentative de meurtre" devant son domicile. Le quotidien « Les Echos » revient sur le film de la scène.



Après son émission, MNF est montée dans son bureau avant de s’entretenir quelques minutes plus tard, avec le ministre Abdoulaye Saydou Sow, qui revenait de Kaffrine et qui voulait échanger avec la patronne de la 7Tv. Cette dernière promet de le rappeler même si les échanges ont porté sur l’émission avec Farba Ngom. C’est aux environs de 3h 18 mn que le ministre Abdoulaye Sow dit avoir entendu des cris à tue-tête. Le ministre de l'Urbanisme, qui ne comprenait pas ce qui se passait, lui pose des questions sans réponses. C'est ainsi qu'il raccroche son téléphone pour appeler des amis communs d'abord avant de penser à Modou Awa Ndiaye, journaliste dans la boite que dirige MNF.



Elle peinait à rejoindre son domicile car, les travaux de pavage l’ont retardée. Toutefois, elle finit par garer sa voiture à une cinquantaine de mètres de son domicile et marche le reste du trajet. Elle a "vidé la voiture" et a pris ses habits de rechange, son sac et tous ses autres effets pour rejoindre son domicile. Quelques secondes après, elle aperçoit une ombre qui fonce vers elle. « Instinctivement, elle se retourne et voit un homme qui s'apprête à l'attaquer. Elle crie, mais le gars la plaque. Avec l'énergie du désespoir, elle se relève, mais le gars la plaque à nouveau » narre le quotidien « Les Echos » précisant que la cible a tenté de se débattre avec son agresseur qui était vêtu d’un capuchon blanc. Mais l'assaillant plaque sa tête contre l'asphalte et lève la-main pour lui asséner des coups avec son couteau. Maïmouna Ndour Faye n'a certes plus de force, mais elle essaie de parer avec son sac afin que ce dernier, n’atteigne pas une zone sensible. L'agresseur frappe et atteint le bras. Il frappe encore, frappe encore. Le sang commence à couler à flot. Avec difficulté, elle appelle son gardien qui, par peur, n’a trouvé d’autres moyens que d’appeler la bonne de la directrice de 7Tv pour venir au secours de sa patronne. Heureusement, le gardien d'à côté l'entend, réveille son patron réputé être une personne très serviable dans le quartier. C'est ce dernier qui a pris sa voiture pour l'amener à l'hôpital de Ouakam. L’assaillant s’est emparé du sac de marque « Dior » de Maimouna Ndour Faye avec une somme d’argent de 2 millions de francs CFA et des bijoux.