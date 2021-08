Agression à Touba Thiaroye : Selbé Ndom victime de vol à l'arrachée.

La célèbre voyante a été la visée d'un gang de malfaiteurs dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 août vers 23h, à hauteur de la mosquée de Touba Thiaroye. Selbé a été attaquée par des voyous qui lui ont arraché son téléphone portable de marque iphone 7.



Selon les Échos, la célèbre voyante n'a pas vu venir les choses. Cette dernière, à bord d'un taxi, revenait d'une course au centre-ville de Dakar. À hauteur de la mosquée du quartier Touba Thiaroye, la lumière de son téléphone attire l'attention d'un groupe de jeunes délinquants, qui repèrent la voyante et entrent aussitôt en action. L'un d'entre eux surgit soudain de l’obscurité, se jette sur la dame et lui arrache son iPhone 7+ avant de se fondre dans la nature. Le reste du gang débarrasse aussitôt le plancher et se lance dans une course effrénée.



La voyante décide de porter plainte et débarque dans la même nuit au commissariat de police de Thiaroye. Elle rapporte les faits avec tous les détails.



Les éléments de la Brigade coincent dans leur nasse un gangster nommé Ibrahima G., né en 2005; ce dernier reconnaît être membre du gang d'agresseurs de Selbé Ndom et accepte de coopérer avec les flics. Il nie toutefois être l'auteur du raid contre la voyante et accuse son acolyte du nom de Papa C. Ibrahima conduira ensuite les limiers au lieu de fréquentation de son acolyte en question.



Le voleur est un élève en classe de 3ème nommé Pape, il a été chopé par les flics et reconnaît les faits. Il avoue aussi avoir vendu le cellulaire iPhone 7+ à 25.000 francs à un voisin de quartier, vendeur de téléphones portables du nom de Mounirou N. Ce dernier est passé aussitôt aux aveux et a confirmé son vendeur.



Tous les trois mis en cause devraient être déférés pour association de malfaiteurs, vol à l'arrachée commis la nuit, complicité de vol et recel...