Lors de sa récente conférence de presse, l'honorable Guy Marius Sagna, député de la CEDEAO, a tenté de justifier sa présence à Lomé malgré les critiques qui l'entourent. Il a affirmé que chaque député, en tant que représentant des populations de tous les États membres, a le droit de s'exprimer sur les affaires d'autres pays de la région. Cependant, cette assertion soulève des questions quant à la légitimité de son engagement, surtout dans un contexte de tensions politiques au Sénégal.

Guy Marius a cité l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO pour soutenir ses arguments. Selon lui, cet acte stipule que les députés représentent non seulement leur pays, mais l'ensemble des peuples de la CEDEAO. Pourtant, certains observateurs estiment que sa présence à Lomé, au cœur d'une crise, pourrait être perçue comme une ingérence. La question se pose alors : les députés de la CEDEAO devraient-ils intervenir dans les affaires internes des États membres, surtout lorsqu'ils eux-mêmes font face à des défis politiques dans leur propre pays ?

De plus, Guy a mentionné l’article 18 de l’acte additionnel, qui précise qu'un député reste en fonction même après la dissolution de son Assemblée nationale. Bien que cela puisse être légal, cela n'atténue pas les critiques concernant le timing et le contexte de sa présence. Dans un climat où les tensions politiques sont palpables, cette affirmation pourrait apparaître comme une manœuvre opportuniste plutôt qu'un engagement sincère pour la démocratie et les droits humains.

Enfin, Guy a mis en avant les objectifs de la CEDEAO, notamment la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. Toutefois, les critiques soulignent que son engagement doit être accompagné d'une prise de conscience des réalités locales et des dynamiques politiques en jeu. La véritable question reste de savoir si sa présence à Lomé servira réellement les intérêts des peuples de la CEDEAO ou si elle ne fera que renforcer des perceptions d'ingérence.

Bien que Guy Marius Sagna ait tenté de justifier sa présence et ses actions en se basant sur des textes de la CEDEAO, les arguments avancés méritent d'être revisités. La situation complexe en Afrique de l'Ouest nécessite une approche réfléchie et respectueuse des contextes locaux, afin de véritablement servir les intérêts des citoyens de la région.