Agnam / Avancement des travaux de l’hôpital ACK : Farba Ngom rassuré, exprime la satisfaction de la population à l'endroit du PR Macky Sall.

Le député-maire de la commune des Agnams est en déplacement à Matam, précisément dans sa localité Agnam. Ce samedi, le maire des Agnams s'est rendu vers 17h à l'hôpital Abdoul Cissé Kane pour voir l'état d'avancement des travaux, faire le constat et donner son avis sur le travail aux techniciens trouvés sur place.



Le centre Abdoul Cissé Kane a fini de prendre la dimension d'un Hôpital grâce au matériel de dernière génération qui y a été déployé. Farba Ngom s’est dit satisfait globalement, en tant que maire même si, certaines retouches restent à faire. " Connaissant le directeur général de l'Agetip, pour sa compétence et son savoir-faire, tout le matériel technique sera de dernière génération car le président de la République a donné des orientations claires et des instructions pour que cet hôpital qu'il a promis lui-même d'inaugurer, soit une infrastructure sanitaire qui réponde aux besoins des populations des Agnams", a déclaré Farba Ngom sans oublier d’adresser au président Sall, les remerciements des populations locales.



"Nous pouvons dire que nous sommes parmi les communes modèles et cela, est consolidé par la vision du président de la République qui mérite la considération du Fouta tout entier qui va, dans cette dynamique, changer de facette dans un an", conclura le député-maire.