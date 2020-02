Ag de la FEWACCI / Aminata Touré : " L'Eco sera à coup sûr, l'instrument décisif de raffermissement du système d'intégration de la CEDEAO…"

Venue présider l'assemblée générale des Chambres consulaires de l'Afrique de l'Ouest( FEWACCI), la présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE), s'est prononcée sur la monnaie unique et la faiblesse du niveau d'échanges entre les pays de la CEDEAO. "Avec le processus enclenché de mise en œuvre effective de la monnaie commune, l'Eco sera à coup sûr l'instrument décisif de raffermissement du système d'intégration de la CEDEAO. Dans ce cadre, le débat scientifique et les contours économiques de mise en œuvre de ce choix monétaire vous interpellent au plus haut point, compte tenu de votre statut d'acteurs centraux de l'activité économique de vos pays respectifs. Il vous revient aussi d'apporter en grande partie la réponse à la question de la faiblesse relative au niveau d'échanges entre pays membres de la CEDEAO qui, selon une enquête de l'International Trade Center, organisme d'assistance technique du système des Nations Unies, affiche des données suivantes: Le commerce Intra-CEDEAO correspondant à seulement 15% des exportations vers des pays membres et 5% à l'importation depuis les pays membres etc..." Avant de conclure la présidente du CESE a plaidé pour "une nécessaire attention au renforcement de la contribution économique des femmes et des jeunes…"