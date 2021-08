Afrobasket masculin 2021 : Brancou Badio le facteur X de la tanière ?

Il a déjà éclaboussé de toute l'étendue de son talent la 30ème édition de l'Afrobasket masculin 2021. Le meneur de l'équipe nationale du Sénégal, El Hadj Omar Brancou Badio (22 ans, 1m 88) continue de faire montre de sa classe sur le parquet du Kigali Arena de Rwanda qu'il a fini de dompter.



Pour ses grands débuts avec la team Sénégal, le natif de Rufisque ne fait aucun complexe bien encadré par un coach Boniface Ndong pragmatique dans le management et méticuleux dans l'élaboration de ses schémas tactiques. En plus d'évoluer aux côtés de cadres tels que Maurice Ndour, Gorgui Sy Dieng ou encore le capitaine Youssou Ndoye.



Un environnement propice à l'éclosion au grand jour de ce talent brut qui a déjà convaincu les dirigeants du FC Barcelone où il évoluait dans l'équipe B. Autant dire que l'équipe première de FC Barça lui tend désormais les bras.



Dans tous les cas, avec les lions, Papi, de son surnom, a pris les rênes de la sélection nationale qu'il conduit de succès en succès depuis son poste de meneur de jeu. Renversant sur ses drives, fulgurant dans ses pénétrations dans la "bouteille", Brancou allie avec science et culot la justesse dans la passe et l'efficacité dans le geste final.



À l'issue de la phase de groupes, la pépite Sénégalaise qui a déjà été choisie par la FIBA dans le top 5 de la journée, est l'un des meilleurs performeurs sénégalais avec Gorgui Sy Dieng.



Après 71 minutes de jeu, Papi comptabilise 56.3 % de réussite aux tirs à deux points (9/16), 62.5 aux trois points (10/15) et 7/7 aux lancer-francs. Au total, Brancou Badio totalise déjà 55 points, 13 rebonds et 19 passes décisives à l'issue de la phase de groupes.