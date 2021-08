Afrobasket masculin 2021 : Boniface a choisi ses 12 Lions avec Henry Pierria et Gorgui Sy Dieng, deux réservistes prévus...

Jour-J moins six avant le démarrage de l'Afrobasket masculin 2021, le timing idéal pour le sélectionneur du Sénégal, Boniface Ndong, pour dévoiler sa liste de 12 joueurs finalement sélectionnés. Sans grande surprise, les cadres de la tanière, Youssoupha Ndoye, Gorgui Sy Dieng ou encore Mouhamed Faye, figurent sur cette "short liste." Si le pivot des Boston Celtics, Tacko Fall qui a raté toute la préparation des Lions pour des raisons administratives, ne sera pas de l'aventure Rwandaise, le leader technique de la tanière, Henry Pierria, sera bel et bien du groupe comme l'espérait son coach Boni. Deux réservistes ont été également prévus, avec Alkaly N'dour et Makhtar Guèye qui seront rappelés en renfort si les circonstances l'imposent...

Pour cet Afrobasket prévu du 26 août au 5 septembre au Rwanda (Kigali), le Sénégal sera dans le groupe D avec le Soudan Sud, le Cameroun, et l’Ouganda.



Meneurs

Henry Pierria

Brancou Badio

Mamadou Faye



Arrières

Cheikh Bamba Diallo

Mohamed Alga Ndiaye



Ailiers

Maurice Ndour

Pape Moustapha Diop



Ailiers forts

Gorgui Dieng

Ibrahima Faye



Pivots

Youssou Ndoye

Malick Dimé

Boubacar Touré