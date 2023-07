Afrobasket féminin 2023 : Yacine Diop la surprise de la pré-liste de Tapha Gaye qui refait confiance aux doyennes Fatou Dieng et Aya Traoré !

Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine de basket, Moustapha Gaye, a publié une nouvelle liste de 14 joueuses ce mercredi, après près d’un mois de stage de préparation (Marius Ndiaye et Dakar Arena) pour l’afrobakset féminin 2023 prévu du 26 juillet au 6 août à Kigali (Rwanda.) Petite innovation, le technicien sénégalais s’est payé le luxe de s’offrir une marge de manœuvre avec au moins deux joueuses « réservistes » au lieu des 12 qui iront finalement à Kigali. En effet, selon le sélectionneur sénégalais des joueuses comme Couna Ndao et Mathilde Diop seront entre autres, en concurrence pour intégrer la liste finale des 12 basketteuses.

Comme annoncé depuis plusieurs jours la nouvelle pré-liste de Tapha Gaye a été finalement dévoilée avec la présence de deux joueuses issues du championnat local sénégalais. Il s’agit de Couna Ndao (ASC Ville de Dakar) et Mathilde Diop (Jeanne d’Arc.) Par ailleurs, des joueuses plus expérimentées ont également été retenues à l’issue de la campagne de préparation. C’est le cas de Oumoul Khairy Sarr (Castor Braine, Belgique), Fatou Dieng (Helsingborg BBK, Suède) et Aya Traoré ( Azulmarino, Espagne.) Concernant Yacine Diop, « elle s’est donnée à fond lors de la préparation », a rassuré le directeur technique national et entraîneur de l’équipe féminine.

S’agissant de la joueuse d’origine américaine en passe d’être naturalisée, Cierra Janay Dillard (sporting club Égypte), le coach Tapha Gaye a fait savoir que la procédure administrative est en cours et qu’il espère que tout sera réglée dans les délais. Les lionnes vont disputer au moins deux rencontres amicales entre le 23 juillet contre l’Égypte et le 25 face au Rwanda à Kigali. Auparavant, une série de matches de préparation attend les joueuses qui feront face à des équipes locales avant de rallier Kigali.

Les 14 joueuses sélectionnées

Meneuses

Léna TIMERA

Cierra Janay DILLARD

Fatou DIENG

Ailiers

Couna NDAO

Yacine DIOP

Ava TRAORÉ

Mathilde DIOP

Fatou POUYE

Sokhna Fatou SYLLA

Pivots

Oumoul Khairy SARR

Oumou Kalsoum TOURÉ

Fatou DIAGNE

Arame NIANG

Aicha NDOUR