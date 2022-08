Afrobasket U18 : Les lionceaux chutent prématurément en quart, contre l'Angola...

Le Sénégal a perdu son match de quart de finale face ce jeudi face à l’Angola 67 à 64, à l'issue d'une partie pleine de rebondissements.



Une défaite amère pour le coach Parfait Adjivon et ses poulains qui rêvaient de faire mieux que la finale perdue en 2018.



Talentueux mais inexpérimentés pour la plupart, les lionceaux ont mal négocié le dernier quart temps pourtant très serré.



Toutefois, le groupe peut compter sur de très bonnes choses déjà acquises et surtout des joueurs de talent à l'image de Mouhamed Ndiaye.



l’Angola rejoint en demi-finale le double tenant du titre, le Mali, l'Égypte et Madagascar.



Le Sénégal jouera un match de classement ce vendredi contre l'Algérie...