Afrobasket 2025 : Desagana Diop pousse un cri de cœur et menace de quitter son poste, si les conditions ne changent pas

Malgré la victoire héroïque du Sénégal face au Cameroun (87-83) lors de la troisième journée des qualifications pour l’Afrobasket 2025, l’entraîneur national Desagana Diop n’a pas caché sa frustration face aux conditions dans lesquelles son équipe a été prise en charge.

Dans une déclaration sans détours, le coach a lancé un véritable cri du cœur à l’endroit des autorités sénégalaises, dénonçant des dysfonctionnements qui, selon lui, sont inacceptables.



« Je ne peux pas continuer à travailler dans ces conditions », a-t-il affirmé, visiblement ému et exaspéré.



Le sélectionneur a expliqué qu’il avait préféré garder le silence pendant la compétition pour ne pas perturber les performances de son équipe. Mais une fois cette fenêtre de qualification terminée, il a décidé de briser le silence pour alerter sur la gestion qu’il juge inadéquate.





Dans un ton ferme, Desagana Diop a déclaré qu’il ne pourrait pas poursuivre sa mission tant que les choses ne changeraient pas. « On avait un problème de billet d'avion jusqu'à la veille du regroupement, le 18 octobre dernier. Des joueurs n'avaient pas reçu leurs billets et ne pouvaient pas accéder à l'hôtel, cela est inacceptable. Je ne fonctionne pas comme ça" a-t-il martelé. Pour lui, le manque de soutien et d’organisation de la part des dirigeants sénégalais compromet non seulement les résultats, mais leurs chances d'aller chercher l'Afrobasket.