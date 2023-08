Afrobakset féminin 2023 : Un remake du derby Sénégal vs Mali et un déséquilibré Nigeria vs Rwanda au menu des 1/2 finales …

Après la large victoire malienne 96-40 face à une faible sélection guinéenne en quart de finale, ce mercredi, le Sénégal connaît son prochain adversaire en demi-finale. Et, il ne s’agit ni plus ni moins que du Mali qui avait donné une leçon de basket aux Lionnes (72-49), le 30 juillet dernier en match de poules. Quatre jour plus tard, les deux sélections vont se retrouver ce jeudi à 19h00 gmt, dans le dernier carré, pour une place en finale. Les joueuses du sélectionneur sénégalais, Moustapha Gaye, n’ont plus droit à l’erreur si elles veulent poursuivre leur rêve de titre après huit ans de disette.



L’autre affiche de cet Afrobakset féminin va mettre aux prises le Rwanda, pays organisateur qui a éliminé l’Ouganda (66-61) et le Nigeria triple tenante du titre qui s’est très difficilement défait du Mozambique (59 à 52.) Les rwandaises qui sont sous les ordres du talentueux entraîneur sénégalais, Cheikh Sarr, vont disputer leur toute première demi-finale face à des DTigress qui règnent sur le basket féminin depuis plusieurs années.