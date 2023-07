Afrobakset féminin 2023 : Le Sénégal surpris d’entrée par l’Ouganda (85-83), les Lionnes joueront la qualification face au Mali…

Après une très longue préparation physique à Dakar et quelques matchs amicaux disputés au Rwanda, le Sénégal a fait son entrée en matière dans l’Afrobasket ce samedi après-midi. Un match capitale pour les deux équipes puisque les ougandaises battues la veille par le Mali étaient condamnées à gagner. Idem pour les Lionnes qui devaient à tout prix remporter la victoire au risque de jouer leur qualification face au Mali l’ogre du groupe C. Malheureusement, le Sénégal s’est incliné, 85-83 sur le magnifique parquet du BK Arena. Un véritable hold-up pour les Ougandaises qui restent en vie dans cet Afrobasket. Contrairement au Sénégal déjà dos au mur et condamné à l’exploit contre le Mali…



Il faut dire que le début de la rencontre fut très poussif avec énormément de pertes de balles concédées et de fautes commises dès les premières minutes, par le Sénégal. Les Lionnnes pas forcément bien placées, ont un peu bafouillé leur entame de partie confondant vitesse et précipitation. Conséquence, seulement 5 petits points ont été mis dans le panier, par les lionnes après sept (7) minutes passées sur le parquet (Yacine Diop 2 pts et Aya un tir à 3 pts) au début du premier quart temps. Une situation corrigée par les tirs primés de la capitaine Aya Traoré (29 pts, 5 paniers à 3 points dont 3 dans le premier 1/4 temps.) La double championne d’Afrique a d’ailleurs fêté ses 40 ans il y’a deux jours, dans la tanière, avec ses coéquipiers.



De son côté, l’américaine fraîchement naturalisée sénégalaise, Cierra Janay Dillard (19 points) a fait montre d’une grosse activité dans la « bouteille », sous la raquette mais également sous la ligne des trois points ( 3 paniers à trois points réussis en première mi-temps.) Le score est de 21 à 17 pour les Lionnes à la fin du premier quart temps. Lors du second quart temps, une bonne rentrée de Fatou Dieng a été notée. La doyenne s’est montrée très agressive dans le un contre un poussant les ougandaises à commettre pas mal de fautes sanctionnées par des lancers francs. Un exercice qui n’a pas trop souri aux filles du sélectionneur sénégalais Moustapha Gaye un peu maladroites par moment.



Avec comme principal mission de défendre sur l’Ougandaise Otto, Yacine Diop (10 pts), a été disponible en plus d’avoir fait preuve d’une grande abnégation. Mais, après deux ans sans jouer au haut niveau qui plus est sans club, elle a cruellement manqué de rythme et de repères sur le parquet. Vers la fin du deuxième quart temps, l’Ouganda qui n’a rien lâché, revient au score porté par leur joueuse phare, l’excellente Janon Jaye Otto. Seuls trois points séparent les deux sélections à la pause 38 à 35 en faveur du Sénégal.



Bis repetita lors de la reprise. Les Ougandaisees, déterminées à éviter de concéder une seconde défaite d’affilée synonyme d’élimination dès la phase de poules, ont remis un coup d’accélérateur. Plus incisives sur les seconds ballons et très adroites sur les tirs à trois points, en plus d’une défense très agressive, elles remportent le 3eme quart temps 57 à 56 ! Rien n’est fait pour le Sénégal qui est bousculé et poussé dans ces retranchements.



Alors qu’elles avaient montré des signes de faiblesse, vers la fin de leur premier match contre le Mali, ce vendredi, les ougandaises ont cette fois-ci trouvé un supplément d’âme. En effet, contre toute attente, le Sénégal s’est retrouvé à courir derrière le score, mené 75 à 70 à deux minutes du terme. Finalement, les Lionnes démarrent par une surprenante défaite et vont jouer leur qualification en huitièmes de finale contre le Mali, ce dimanche à 19h00 gmt. La défaite est interdite !