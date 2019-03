Afrique, "paradis des épidémies" : Les explications du Directeur de l'Institut Pasteur de Dakar.

Le continent africain constitue un terreau fertile pour l’expansion de toutes sortes d’épidémie. Cela s’explique, selon le Directeur de l’Institut Pasteur qui participait ce matin à la réunion de la Coalition Africaine de Recherche, d'Intervention et de Formation pour la prévention des Épidémies (ALERRT). Pour le Dr Amadou Sall, une des raisons les plus importantes est sans doute la défaillance du système de santé dans bien des pays. Il s’y ajoute les guerres qui font que le personnel de santé n’est pas toujours en mesure de se déplacer pour agir à temps. D'après toujours le Directeur de l’Institut Pasteur de Dakar, la végétation très fertile y est aussi pour quelque chose en raison du refuge qu’il peut constituer pour une série de virus pathogènes. Last but not the least, le Dr Amadou Sall cite la démographie comme facteur militant pour l’expansion des épidémies en Afrique. C’est d’ailleurs pour faire face à ces défis qu’un réseau comme l’Aleert a été mis en place.