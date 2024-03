African Women's Awards : Des femmes sénégalaises ont obtenu des trophées à Conakry

Plusieurs femmes africaines en provenance de divers pays ont été honorées, les 02 et 3 mars à Conakry. Organisée par Makémé Konaté de l’association African Women’s Awards, des prix ont été décernés à des femmes qui se sont illustrées dans plusieurs secteurs d’activités.



Pour cette édition, le Sénégal a remporté 3 prix dans les cinq catégories. Les nominées étaient au nombre de 7 personnes parmi lesquelles on peut citer la journaliste de la 2Stv, Khardiata Niang Sy et Khady Fall pour les catégories médias, Gaëlle Babacar Mbaye pour son engagement citoyen, Dior Birima qui s’est démarquée dans le secteur de l’entreprenariat, Nafi Guèye et Balkissa Ahmadou dans les catégories influence administrative et leadership féminin.