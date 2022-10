Africa Eco Race 2022 : Les pilotes chauffent les pistes mauritaniennes pour les 7ème et 8ème étapes, les sénégalais toujours bien classés…

Le 14ème rallye Monaco – Dakar (18 au 30 octobre) suit son cours avec des fortunes diverses pour les nombreux pilotes engagés dans la course.



Après une annulation pure et simple de la 6ème étape à cause d’une mauvaise météo, les 7ème et 8ème étapes se sont déroulées sans accroc, avec une constance notée chez la team sénégalaise « Gor Yomboul », toujours à la deuxième place du classement général.







Actuellement en Mauritanie, à 2.089 km de Dakar, le point d'arrivée, les pilotes qui ont déjà traversé les dunes marocaines, ont bravé une étape spéciale de 447.85 km (boucle Akjoutj-Akjoutj) sur des tronçons roulants et des trajectoires hors-piste.







Résultats des courses, dans la catégorie des motos, Botturi a subi une panne mécanique alors que Xavier Flick, moins performant que d’habitude, ont laissé la victoire d’étape à Maurizio Gerini suivi de Svitko. Ce dernier prend la tête du classement général (32h34mn06) collé de près par Gerini +2:46.







Chez les cars et les SSV, sans oublier les camions, la 8ème étape a été remportée par le duo de tête, Gosselin – Crespo (6h14mn00), Jean Dagher et Antoniolli continuent de porter le drapeau sénégalais très haut dans ce rallye.







Classés 3èmes de la 8ème étape, l’équipe « Gor Yomboul » qui était 2ème ce mardi à l’issue de la 7ème journée, reste solidement ancrée au 2ème rang du général.







Le motard sénégalais qui a pour objectif de finir la course au Lac Rose, dans le top 10, est actuellement classé 11ème au classement général...