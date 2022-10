Africa Eco Race 2022 : La 6ème étape annulée pour des raisons météorologiques…

Après une belle journée de repos, ce lundi à Dakhla (Maroc), les pilotes devaient reprendre la course pour la sixième étape du rallye (Monaco–Dakar) Africa Eco Race.



Il n’en sera rien puisque le climat marocain qui s’est montré assez capricieux, n’a pas permis aux différents bolides d’attaquer les pistes.



Malheureusement, après avoir repoussé plusieurs fois le top départ, les organisateurs se sont très vite rendu à l’évidence, impossible de continuer la course.



Au vu des mauvaises conditions climatiques, l’étape qui devait assurer la jonction entre Dakhla (Maroc) et Chami (Mauritanie) est tout simplement annulée pour des raisons de sécurité...