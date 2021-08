Afghanistan / Retour des taliban au pouvoir: la résistance s'organise…

La prise du pouvoir à Kaboul par les taliban n’enchante pas tous les afghans. Alors que certains d’entre eux tentent de sortir du pays par tous les moyens, parfois au péril de leur vie, d’autres croient devoir organiser la riposte. C’est le cas du fils du commandant Ahmad Shah Massoud. Ce dernier a été tué en 2001 par Al Qaida, avant les attentats du 11 septembre.



Dans une tribune publiée ce lundi 16 août dans la presse française, Ahmad Massoud appelle ses compatriotes et les amis de la liberté à refuser l'hégémonie des taliban. « Mes compagnons d’armes et moi allons donner notre sang avec tous les afghans qui refusent la servitude et que j’appelle à me rejoindre dans notre bastion du Pansjdhir, qui est la dernière région libre de notre pays à l’agonie », déclame-t-il. Il peut compter sur l’ancien premier vice-président, Amarullah Saleh.



« Je ne m'inclinerai jamais, jamais et en aucun cas devant les terroristes talibés. Je ne trahirai jamais l'âme et l'héritage de mon héros Ahmad Shah Masoud, le commandant, la légende et le guide. Je ne décevrai pas les millions de personnes qui m'ont écouté. Je ne serai jamais sous un plafond avec les taliban. JAMAIS », a-t-il twitté ce dimanche 15 août, au moment où les taliban investissaient la capitale.



Cette résistance qui s’organise devrait se renforcer avec d'un autre côté, les combattants de l’État Islamique qui sont opposés aux taliban.



Vingt ans après leur chute, les taliban ont lancé une offensive au mois de mai dernier pour reprendre le pouvoir. Les américains qui sont intervenus en 2001 pour les chasser du pouvoir pour avoir refusé de livrer Ben Laden, ont décidé de quitter le pays au plus tard le 31 août. Un retrait abrupt obtenu par les taliban qui ont dû faire des concessions, parmi lesquelles la fin de l’utilisation du sol afghan par des djihadistes pour fomenter des attaques terroristes contre les États-Unis et leurs alliés.