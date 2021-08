Afghanistan / Retour des taliban au pouvoir : l’avenir de l’État Islamique en question.

Quelles sont les nationalités qui combattent avec l’État Islamique en Afghanistan ? Que sait-on de son chef ?







La province Khorasan comprend comme on l'a dit des Pakistanais, mais aussi de nombreux Afghans. Les combattants d'Asie centrale étaient bien représentés dans la branche nord du Jawjzan, défaite par les talibans en 2018, mais il y en avait aussi au Nangarhar et au Kunar. Un Français s'est rendu aux taliban dans la province de Jawjzan. Les cellules de l'EI qui pratiquent le terrorisme urbain à Kaboul depuis 2016 et Jalalabad depuis 2017 ont également mobilisé des combattants étrangers. En mars 2020, ce sont 2 Indiens de l’État du Kerala qui attaquent un temple sikh à Kaboul. En août 2020, le commando de 11 hommes qui attaquent la prison de Jalalabad pour faire évader les prisonniers de l'EI comprend un certain nombre de Tadjiks.







Le dernier chef en date de la wilayat Khorasan, assez mystérieux, est al-Shahab al-Muhajir. Le titre de wali au Khorasan est d'ailleurs particulièrement périlleux : 4 gouverneurs ont été tués à ce poste, et l'EI a été un temps divisé entre une faction autour d'un chef au nord et une autre autour d'un autre chef au Nangarhar, jusqu'à la défaite de Qari Hekmat à l'été 2018. Certaines sources pensent qu'al-Muhajir, comme sa kounya l'indique, serait un étranger, un Irakien qui aurait séjourné dans la zone et serait lié précédemment à al-Qaïda, ou un Syrien qui aurait été choisi par le commandement central de l'EI.







C'est le porte-parole de la province, Sultan Aziz Azzam, qui s'occupe des messages audio délivrés par la province Khorasan. Cela rappelle la stratégie de l'actuel chef de l'EI, Abou Ibrahim, qui depuis sa nomination en novembre 2019, ne s'est jamais exprimé dans un message audio, laissant ce soin à son porte-parole Abou Hamza, et n'est pas encore apparu en images dans la propagande de l'EI. C'est pourquoi d'autres sources pensent que le nouveau wali est un Pakistanais, originaire de Bajaur, un vétéran, qui cultive le secret.







En tout état de cause, sa nomination a été officialisée en juin 2020, 2 mois après la capture du wali précédent par les forces afghanes. Il faut se souvenir aussi que la province Khorasan est particulièrement bien reliée au commandement central de l'EI : plusieurs délégations venues de Syrie/Irak ont fait le voyage vers l'Afghanistan depuis 2015, notamment pour des changements de commandement, et la province reste connectée à la propagande centrale de l'EI comme le montre la diffusion d'une vidéo longue du 20 juillet. Et ce, même si la wilayat Khorasan avait commencé à multiplier les productions non officielles, y compris vidéos, depuis l'automne 2020.