Affrontements à UGB / Saint-Louis : Que sait-on de l’étudiant blessé…

L’on en sait un peu plus sur l’étudiant blessé ce matin au cours des échauffourées entre étudiants et forces de l’ordre à l’université Gaston Berger de Saint-Louis. En effet, selon Amadou Ndiaye, le président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL), l’étudiant blessé a reçu une grenade lacrymogène à la côte droite, lors des affrontements de ce mardi à UGB. « On nous a signalé au moment où nous étions au front sur la RN2, qu’un de nos camarades a été atteint par lacrymogène. À la fin du front nous sommes allés le voir au niveau du centre médical de l’université, mais on a trouvé qu’il y avait plus de peur que de mal. Notre camarade a été touché par grenade lacrymogène au niveau de la côte droite, ce qui a occasionné une blessure. Toutefois, il a reçu les soins au niveau du centre médical de l’université », a précisé Amadou Ndiaye, sans vouloir avancer sur l’identité de l’étudiant.Par ailleurs, le président de séance de la CESL renseigne que plusieurs autres blessés ont été dénombrés du côté des étudiants au cours des échauffourées. Ces derniers ont été admis au centre médical de l’université pour recevoir les soins médicaux. « Hormis ce camarade, il y a d’autres étudiants qui ont été blessés déjà, les gens parlent de 17 mais nous ne voulons pas trop avancer sur les chiffres. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il y a beaucoup de blessés qui sont pris en charge présentement au centre médical de l’UGB. Certains d’entre eux sont déjà retournés dans leurs chambres respectives mais il y a d’autres qui sont au centre médical jusqu’à présent », a souligné Amadou Ndiaye.Le coordinateur de séance précise également que les étudiants comptent poursuivre le combat jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.Pour rappel, les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis dénoncent le nombre pléthorique d'étudiants orientés à UGB et le manque d’infrastructures capables de contenir les nouveaux bacheliers orientés à Sanar…