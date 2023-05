Affrontements à Ngor / Le maire répond à Ousmane Sonko: « Nous n’appelons personne pour semer le désordre… Nous sommes une terre de paix! »

Hier dans sa première déclaration dans laquelle il s’adressait aux populations de Ngor, Ousmane Sonko a appelé les populations environnantes à se joindre à Ngor pour les soutenir dans leur cause. Mais le maire Maguèye Ndiaye ne voit pas les choses de la manière que les conçoit le leader de Pastef. À la sortie de leur entretien avec le chef de l’État qui a reçu leur délégation hier pour une solution à ce problème persistant entre forces de sécurité de la gendarmerie et manifestants de Ngor, le maire a appelé au calme. « Nous avons entendu hier quelqu’un dire aux autres populations qui entourent notre commune de se joindre aux manifestations. Nous ne voulons que la paix et la stabilité dans cette commune. Nous n’appelons personne pour venir semer le désordre dans notre commune », affirme le maire de la commune tout en réitérant son engagement à œuvrer pour une large communication dans la commune afin de consolider la paix et la stabilité à Ngor...