Affaire présumée de trafic de cocaïne : Ce qu’Abdoulaye, fils d’Idrissa Seck a confié aux enquêteurs

Abdoulaye Seck, fils d’Idrissa Seck, dort depuis vendredi en prison. Devant les enquêteurs de l’Octris, ce dernier a tenté d’expliquer qu'il ne ferait pas partie de ce réseau de trafic de drogue, contrairement aux éléments glanés par les enquêteurs. En témoignent les derniers mots qu'il a prononcés à la fin de son interrogatoire dont Libération livre les détails : «En vérité, je ne sais pas pour quelle raison je suis mêlé à cette affaire. Le sieur Sylvain Bathiapara Mendy est un trafiquant que j'ai essayé de faire tomber depuis des lustres et ce n'est faut d'avoir essayé. Je ne suis dans aucune actívité illégale. Ma place n'est pas ici » a déclaré Abdoulaye Seck . Les enquêteurs lui demandant si Sylvain Mendy est son fournisseur, Abdoulaye Seck répond : «Comment il pourrait l’être? Il n’est pas mon fournisseur car, je ne consomme ni ne vend de la drogue. Je ne bois même pas d'alcool ».







Par contre, Abdoulaye Seck reconnait qu'il savait, tout en le fréquentant, que Sylvain Mendy était un trafiquant : «Je n'ai jamais participé à son trafic ni de près ni de loin. D'ailleurs je lui disais qu'il finirait par tomber tôt ou tard. Mais sa réponse était que s'il lui arrivait d'être interpellé, il a le choix entre la corruption ou le suicide mais il n'ira jamais en prison. Il a moins de deux mois, il me disait que grâce à mon passeport diplomatique il pouvait louer un jet-privé charge de cocaïne pour Paris. Et je n'avais qu'à accompagner le jet. Mais naturellement j'ai refusé.







En outre, confie toujours le Abdoulaye, ignore que ce type de passeport n'exclut pas le contrôle. Il sait que Sylvain Mendy est dans le trafic depuis cinq ans et qu’il a essayé de le faire tomber à plusieurs reprises en collaboration avec des policiers et des gendarmes et que cela n'a jamais about.