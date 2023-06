Affaire du maître coranique présumé violeur en série : 34 fillettes déjà identifiées parmi les victimes…

De l’avis de nos confrères de Libération qui sont revenus sur cette sombre affaire, c'est un « monstre » ! Un dangereux individu qui vient d'être neutralisé par la police de Touba qui l'a remis aux gendarmes.

Sa traque aura duré plusieurs semaines. Malgré tout, les parents des présumées victimes n'ont cessé de sensibiliser sur cette abominable affaire portée à l'attention du Khalife général des mourides via son porte-parole, tout en réclamant justice.

Libé de rappeler que le maître coranique, est accusé à Touba, d'avoir abusé de plusieurs de ses élèves, toutes mineures. Il a été arrêté ce lundi 5 juin par le commissariat spécial de la cité religieuse. Khadim Mbacké, qui a été en fuite, a été mis à la disposition de la gendarmerie car ayant compétence sur le secteur « daara » où les faits présumés se seraient déroulés. Au départ, l'avis de recherche visant le maître coranique âgé de 33 ans faisait état de 28 victimes, toutes mineures, ayant déposé plainte. Mais, à l'annonce de l'arrestation du présumé prédateur sexuel, le nombre de victime déclarée est passé à 34 !

Lors de son interrogatoire,Khadim Mbacké a, sans surprise, tenté de nier les faits malgré les témoignages concordants de ses victimes présumées. Interpellé sur les raisons de sa fuite qui l'a menée en Casamance, en Guinée et en Gambie, il a déclaré aux enquêteurs : «J'étais malade et j'étais allé me soigner... »