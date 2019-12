Affaire du décaissement de 5 milliards au nom d’un haut fonctionnaire : La Forum du Justiciable appelle l’Etat à édifier les sénégalais.

Lors d’un atelier de sensibilisation sur les flux financiers illicites, un responsable d’une

organisation de la Société civile a révélé que le gouvernement du Sénégal a décaissé un chèque de 5 milliards de francs CFA au nom d’un haut fonctionnaire dans le cadre du Programme de défense des Intérêts Economiques et Sécuritaires.

Le Forum du Justiciable, soucieux de la transparence dans la gestion des finances publiques estime que cette révélation d’une gravité extrême ne doit pas être passée sous silence. Elle devrait au contraire amener les autorités habilitées à réagir et à édifier les Sénégalais.

Le Forum du Justiciable estime également qu’au-delà de la dénonciation, ce responsable doit saisir les organes de contrôles compétents.

Par ailleurs, le Forum du Justiciable suivra cette affaire de prés et saisira au besoin la

justice.

Fait à Dakar, le 10 Décembre 2019

Bureau Exécutif